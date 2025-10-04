Курсы валют в обменниках Казахстана на 4 октября
По состоянию на 4 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 547,46 тенге; евро – 642,14 тенге; российский рубль – 6,7 тенге; по юаню торги не проводились в связи с праздничными днями в Китае.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
545,72 тенге на покупку, 551,74 тенге на продажу.
Курс евро:
637,72 тенге на покупку, 645,74 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,62 тенге на покупку, 6,78 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
547,25 тенге на покупку, 549,13 тенге на продажу.
Курс евро:
641,71 тенге на покупку, 644,7 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,58 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
546,63 тенге на покупку, 549,65 тенге на продажу.
Курс евро:
639,42 тенге на покупку, 644,42 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,58 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу.