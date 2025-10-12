Курсы валют в обменниках Казахстана 12 октября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 12 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 538,93 тенге; евро – 623,89 тенге; российский рубль – 6,64 тенге; юань – 75,86 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

537,78 тенге на покупку, 543,71 тенге на продажу.

Курс евро:

623,66 тенге на покупку, 631,57 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,54 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

540,63 тенге на покупку, 542,86 тенге на продажу.

Курс евро:

623,93 тенге на покупку, 628,2 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,53 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

539,7 тенге на покупку, 542,74 тенге на продажу.

Курс евро:

622,83 тенге на покупку, 629,96 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,55 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.

10 октября 2025 года Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 16,5% до 18%. Решение связано с резким скачком инфляции, превышением спроса на товары и другими факторами. Доллар резко упал на 4,5 тенге после решения Нацбанка о повышении базовой ставки. Если инфляционные показатели продолжат оставаться высокими, ставка будет повышена еще раз в ноябре, заявил глава Нацбанка.