Кто зарабатывает миллиарды на биткоине: почему дорожает криптовалюта

Биткоин в очередной раз подтверждает свой статус "цифрового золота", устанавливая исторические рекорды. Вчера, 5 октября, стоимость главной криптовалюты на бирже Binance достигла отметки 125 689 долларов, превысив предыдущий августовский максимум, сообщает Zakon.kz.

Хотя сегодня стоимость и откатилась до 123,4 тыс долларов (падение на 1,31% за сутки), общая картина впечатляет. По данным Investing, рост за неделю составил 7,72%, за месяц – 11,97%, а за год – колоссальные 96,23%. Рост биткоина аналитики связывают, в том числе, с общим увеличением цен на американские акции: инвесторы активно ищут безопасные активы на фоне политической и экономической неопределенности.

Институциональные деньги и ETF-бум

Ключевым фактором роста последних дней стал мощнейший приток средств в спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин. За торговую неделю с 29 сентября по 3 октября 2025 года общий чистый приток средств в эти фонды достиг впечатляющей суммы в 3,24 млрд долларов США, как сообщает SoSoValue.

Примечание. ETF-фонды биткоина – это биржевые инвестиционные фонды, которые позволяют инвесторам покупать доли в фонде, отражающем стоимость биткоина, без необходимости напрямую покупать и хранить саму криптовалюту. Такие фонды торгуются на традиционных фондовых биржах, что делает их доступными через обычные брокерские счета.

Лидером притока остается ETF Blackrock Bitcoin (IBIT), который привлек 1,82 млрд долларов США за неделю, доведя свой исторический чистый приток до 62,63 млрд долларов США. Второе место занимает ETF Fidelity (FBTC) с еженедельным притоком 692 млн долларов США.

Сегодня общая стоимость чистых активов спотовых ETF на биткоин составляет 164,5 млрд долларов США, а совокупный исторический чистый приток превысил 60 млрд долларов США. Этот факт однозначно указывает на возрождение аппетита к риску среди крупнейших фондов и институциональных инвесторов, которые закладывают фундамент для многомиллиардной капитализации.

Комментируя текущую ситуацию, Гюнай Джаймаз, аналитик Investing, отмечает:

"На этой неделе биткоин преодолел критическую точку сопротивления в рамках бычьего тренда и укрепила перспективы рынка. Криптовалюта, таким образом, сделала важный шаг к преодолению медвежьей фазы консолидации". Гюнай Джаймаз

Позитивная атмосфера на криптовалютных рынках, по его мнению, обусловлена как институциональным спросом, так и неопределенностью на мировых рынках.

Фото: Zakon.kz

Политика и макроэкономика как топливо для роста

Факторы роста биткоина не ограничиваются только движением капитала. Важную роль сыграли и политические изменения в США. Активное продвижение криптовалют президентом Дональдом Трампом и его семьей изменило позицию правительства по отношению к индустрии. В июле Палата представителей США приняла три законопроекта, благоприятных для крипторынка, что стало мощным позитивным сигналом для инвесторов. Более того, ускорение интеграции стабильных криптовалют корпорациями создает прочный мост между криптоиндустрией и традиционными финансами, намекая на более важную роль биткоина в глобальных платежных системах.

Неопределенность в отношении финансирования федерального правительства, а также ожидания по поводу монетарной политики США, продолжают влиять на рынок. Замедление роста рынка труда усиливает ожидания того, что снижение процентных ставок будет продолжаться до конца года. Этот сценарий окажет давление на доллар, что традиционно вызывает новую волну спроса на биткоин как на хеджирующий актив.

Помимо внутренних американских факторов, существуют и глобальные риски. Информационный бюллетень Вinance.com указывает:

"На курс криптовалюты также влияет растущий риск новых конфликтов, ожидание роста инфляции в США и рост заимствований по всему миру. Все эти факторы усиливают опасения по поводу валютного курса, что благоприятно отражается на BTC". Вinance.com

Таким образом, на фоне идеального шторма из институционального спроса, ослабления доллара, политической неопределенности и растущих геополитических рисков, биткоин продолжает укреплять свои позиции. На данный момент рыночная стоимость биткоина составляет около 2,5 трлн долларов, что составляет 58,5% от общей капитализации крипторынка в 4,17 трлн долларов.

Так кто же зарабатывает на биткоине?

Институциональные инвесторы и крупные фонды – главный бенефициар текущего ралли. Вся суть последних новостных рекордов – это легализация криптовалюты в традиционной финансовой системе через спотовые ETF на биткоин.

Как они зарабатывают: Крупнейшие финансовые гиганты, такие как Blackrock (через IBIT) и Fidelity (через FBTC), за считанные дни привлекли миллиарды долларов США в свои фонды. Эти фонды покупают реальный биткоин. Они зарабатывают двумя путями:

На комиссиях за управление этими многомиллиардными фондами. На росте стоимости самого биткоина, который они держат в качестве актива.

Цифры говорят сами за себя: Общий чистый приток средств в спотовые ETF превысил 3,24 млрд долларов США всего за одну неделю, что свидетельствует о массовом переходе институционального капитала в криптоактивы.

Таким образом, если раньше на биткоине зарабатывали в основном частные крипто-трейдеры, то сейчас основные потоки миллиардов долларов генерируются и направляются через крупные институциональные каналы.