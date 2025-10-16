Цена золота впервые в истории превысила 4300 долларов за унцию
Как следует из данных торговой площадки Comex, цены на золото бьют рекорды несколько дней подряд. По мнению экспертов, это происходит сразу из-за нескольких факторов – эскалации торговой борьбы между США и Китаем, ожидания снижения ставки ФРС, шатдауна американского правительства
"Биржевые цены на золото впервые в истории поднялись выше 4300 долларов за унцию. Декабрьские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в четверг, 16 октября, подорожали на 2,47% и на пике достигли отметки 4305,5 долларов за унцию", – свидетельствуют данные торгов на 21:19 по времени Астаны.
Согласно результатов торгов, цены на серебро также обновили исторический максимум. В моменте декабрьские фьючерсы на этот металл подорожали на 4,34%, до 53,615 долларов за унцию.
Цены на золото и серебро выросли до рекордных значений на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем и ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) продолжит смягчение денежно-кредитной политики до конца года. Ралли в ценах продолжается с середины августа.
8 октября эксперты зафиксировали, что золото в Казахстане подорожало за сутки на 1190 тенге.