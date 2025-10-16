Цена золота впервые в истории превысила 4300 долларов за унцию

Стоимость золота 16 октября обновила исторический максимум, превысив 4,3 тыс. долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговой площадки Comex, цены на золото бьют рекорды несколько дней подряд. По мнению экспертов, это происходит сразу из-за нескольких факторов – эскалации торговой борьбы между США и Китаем, ожидания снижения ставки ФРС, шатдауна американского правительства

"Биржевые цены на золото впервые в истории поднялись выше 4300 долларов за унцию. Декабрьские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в четверг, 16 октября, подорожали на 2,47% и на пике достигли отметки 4305,5 долларов за унцию", – свидетельствуют данные торгов на 21:19 по времени Астаны.

Согласно результатов торгов, цены на серебро также обновили исторический максимум. В моменте декабрьские фьючерсы на этот металл подорожали на 4,34%, до 53,615 долларов за унцию.

Цены на золото и серебро выросли до рекордных значений на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем и ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) продолжит смягчение денежно-кредитной политики до конца года. Ралли в ценах продолжается с середины августа.

8 октября эксперты зафиксировали, что золото в Казахстане подорожало за сутки на 1190 тенге.