Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 547,57 тенге, евро – 642,63 тенге, рубля – 6,68 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 544,7 тенге, продажи – 550,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 636,8 тенге, продажи – 644,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 547,1 тенге, продажи – 549,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 640,5 тенге, продажи – 645,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 546,1 тенге, продажи – 549 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 639,3 тенге, продажи – 644,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,65.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.