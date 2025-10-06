Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 октября

Фото: pixabay

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 547,57 тенге, евро – 642,63 тенге, рубля – 6,68 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 544,7 тенге, продажи – 550,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 636,8 тенге, продажи – 644,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 547,1 тенге, продажи – 549,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 640,5 тенге, продажи – 645,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 546,1 тенге, продажи – 549 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 639,3 тенге, продажи – 644,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,65. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: