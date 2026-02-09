Как долго продержится курс доллара в районе 500 – экономисты

Курс доллара в Казахстане остается ниже психологически важной отметки 500 тенге. По данным Нацбанка, на 9 февраля 2026 года официальный курс американской валюты составляет 494,63 тенге, сообщает Zakon.kz.

Если мы взглянем на последние месяцы, то увидим, как укрепляется валюта РК. Полгода назад, 9 августа 2025 года, доллар торговался по 539,49 тенге, что означает снижение на 8,32%. За месяц курс также скорректировался – 9 января 2026 года доллар стоил 508,91 тенге, то есть за это время он подешевел на 2,81%.

Между тем экономисты отмечают, что текущее укрепление тенге сопровождается неоднозначными тенденциями на валютном рынке и может оказаться временным.

Какие сигналы получает рынок?

Экономист Тулеген Аскаров в своем анализе обращает внимание на замедление темпов укрепления тенге к доллару и изменение поведения участников валютного рынка.

По его данным, в декабре тенге укрепился к доллару на 1,3%, а в целом за прошлый год – на 3,7%. На этом фоне декабрьские обороты по американской валюте на спот-рынке иностранных валют Казахстанской фондовой биржи (KASE) выросли на 40,0% по сравнению с ноябрем и достигли 8 млрд 880,7 млн долларов, став максимальным месячным показателем года. В годовом выражении прирост составил почти 57,0%. В целом за год объем торгов долларом увеличился на 18,8%.

Однако уже в январе 2026 года темпы укрепления тенге снизились до 0,9%. Это, по словам Аскарова, стало сигналом рынку о возможном развороте в пользу американской валюты. В результате январский объем торгов долларом на спот-рынке KASE сократился к декабрю на 28,5%, до 6 млрд 349,1 млн долларов, хотя в годовом выражении был зафиксирован рост на 33,6%.

Негативная динамика наблюдалась и по другим валютам. Обороты по российскому рублю в январе упали в 1,9 раза, по китайскому юаню – в 2,4 раза. Исключением стал евро, по которому объем торгов незначительно вырос – на 2,5%.

Все это складывается в типичную картину.

Общее снижение активности на валютном рынке при замедлении укрепления тенге может говорить о росте ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты.

Фото: Zakon.kz

Что может быть дальше?

Судя по анализу эксперта, район 500 тенге за доллар может сохраниться лишь в краткосрочной перспективе. Замедление темпов укрепления тенге, сокращение объемов торгов и ожидания участников рынка формируют предпосылки для постепенного возврата к более высокому курсу.

При сохранении текущих внешних и внутренних условий доллар может вновь перейти к росту, а отметка 500 тенге станет лишь временной остановкой.

А что происходит с самим долларом?

Схожие выводы делает экономист Эльдар Шамсутдинов, анализируя глобальные тенденции со ссылкой на Bank of America (BofA). По его словам, фискальная слабость экономики США требует более слабого доллара в номинальном выражении, однако существует предел того, насколько американская валюта может ослабнуть в реальных терминах.

Эксперты BofA считают, что доллар в настоящее время переоценен, но его существенная реальная девальвация маловероятна.

"Однако существенная реальная девальвация доллара США не является устойчивой. В Еврозоне, Великобритании, Японии и Китае просто недостаточно экономического роста, чтобы их валюты могли выдержать столь значительное реальное укрепление". Bank of America

Сильное усиление этих валют могло бы спровоцировать глобальную рецессию, что, напротив, вновь поддержало бы доллар.

Кроме того, в BofA отмечают, что фискальная расточительность США может вести к ослаблению доллара в номинале, но аналогичные бюджетные проблемы есть и у других развитых стран. Существенным риском остается возможное подрывание независимости Федеральной резервной системы – в этом случае доллар может ослабнуть сильнее, а инфляция в США ускориться. Геополитические риски и снижение доверия к фиатной валютной системе, в свою очередь, поддерживают высокий спрос на золото и другие металлы.

Что это значит для курса тенге?

Связка этих факторов, по мнению казахстанских экономистов, указывает на то, что нынешние уровни курса доллара в районе 500 тенге не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Внешние риски, ожидания ослабления тенге и глобальные тренды по доллару формируют условия для его постепенного роста.

Для инвесторов это означает знак "предельного внимания". Текущий курс может сохраниться лишь на ограниченный период, после чего рынок, вероятнее всего, перейдет к новой фазе ослабления тенге.

Ранее мы сообщили, что аналитики AERC спрогнозировали среднегодовой курс доллара на 2026 год на уровне 546 тенге.