#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
545.67
636.41
6.57
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 октября

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:07 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 7 октября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 545,67 тенге, евро – 636,41 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 541,5 тенге, продажи – 547,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 633,6 тенге, продажи – 641,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,49 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 542,3 тенге, продажи – 544,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 634 тенге, продажи – 639 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 541,9 тенге, продажи – 544,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634,4 тенге, продажи – 639,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,58.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 октября
11:10, 02 октября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 октября
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 октября
11:13, 03 октября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 октября
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября
11:21, 01 октября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: