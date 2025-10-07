Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 7 октября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 545,67 тенге, евро – 636,41 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 541,5 тенге, продажи – 547,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 633,6 тенге, продажи – 641,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,49 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 542,3 тенге, продажи – 544,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 634 тенге, продажи – 639 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 541,9 тенге, продажи – 544,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634,4 тенге, продажи – 639,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,58. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

