Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 545,67 тенге, евро – 636,41 тенге, рубля – 6,57 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 541,5 тенге, продажи – 547,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 633,6 тенге, продажи – 641,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,49 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 542,3 тенге, продажи – 544,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 634 тенге, продажи – 639 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 541,9 тенге, продажи – 544,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634,4 тенге, продажи – 639,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,58.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.