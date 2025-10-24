Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,11 тенге, евро – 623,51 тенге, рубля – 6,61 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 536,5 тенге, продажи – 542,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 621,4 тенге, продажи – 629,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538 тенге, продажи – 540,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 624,5 тенге, продажи – 628,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,8 тенге, продажи – 539,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623,5 тенге, продажи – 628 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,6.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.