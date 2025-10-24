Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 октября

Фото: pixabay

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 24 октября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,11 тенге, евро – 623,51 тенге, рубля – 6,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 536,5 тенге, продажи – 542,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 621,4 тенге, продажи – 629,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538 тенге, продажи – 540,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 624,5 тенге, продажи – 628,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,8 тенге, продажи – 539,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623,5 тенге, продажи – 628 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,6. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: