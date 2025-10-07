Новые формы уведомлений о суммах налогов и плат будут введены с 2026 года
Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 30 сентября 2025 года утвердил формы уведомлений о сумме исчисленного налога и плат, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены:
- форма уведомления о сумме исчисленного налога на имущество;
- форма уведомления о сумме налогов и плат, исчисленных органом государственных доходов;
- форма уведомления о начисленной сумме платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В форме указывается, какую сумму налога и в какой срок необходимо уплатить.
Также говорится, что в случае неуплаты данной суммы налога в срок будет начислена пеня в размере, установленном налоговым законодательством.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript