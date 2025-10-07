#АЭС в Казахстане
Финансы

Новые формы уведомлений о суммах налогов и плат будут введены с 2026 года

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 14:59 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 30 сентября 2025 года утвердил формы уведомлений о сумме исчисленного налога и плат, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • форма уведомления о сумме исчисленного налога на имущество;
  • форма уведомления о сумме налогов и плат, исчисленных органом государственных доходов;
  • форма уведомления о начисленной сумме платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В форме указывается, какую сумму налога и в какой срок необходимо уплатить.

Также говорится, что в случае неуплаты данной суммы налога в срок будет начислена пеня в размере, установленном налоговым законодательством.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

