Новые формы уведомлений о суммах налогов и плат будут введены с 2026 года

Министр финансов приказом от 30 сентября 2025 года утвердил формы уведомлений о сумме исчисленного налога и плат, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

форма уведомления о сумме исчисленного налога на имущество;

форма уведомления о сумме налогов и плат, исчисленных органом государственных доходов;

форма уведомления о начисленной сумме платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В форме указывается, какую сумму налога и в какой срок необходимо уплатить.

Также говорится, что в случае неуплаты данной суммы налога в срок будет начислена пеня в размере, установленном налоговым законодательством.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.