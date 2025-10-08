Инфляция не остановила рост сбережений: казахстанцы все чаще доверяют банкам

На 1 сентября 2025 года общий объем депозитов физических лиц в банках РК достиг 26,1 триллиона тенге, что составило 58,4% от общего объема вкладов. Для сравнения, пять лет назад доля вкладов населения не превышала 50%, сообщает Zakon.kz.

С начала 2025 года депозитный портфель физических лиц вырос на 6,3%, а в годовом выражении – на внушительные 17,5%, отмечают специалисты Ranking.kz. При этом уровень долларизации остался на исторически низком уровне – 22,7%.

Важно, что при нынешней инфляции в 12,9% банки предлагают клиентам гибкие депозитные продукты с доходностью выше 15%, что не только позволяет сохранить сбережения от обесценивания, но и обеспечить реальный прирост капитала. Дополнительно рынок предлагает накопительные депозиты с еще более высокими ставками – вплоть до 18% и выше, что стимулирует долгосрочные накопления среди населения.

Вот интересные данные от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Объемы гарантируемых депозитов, защищенных системой гарантирования депозитов, выросли в 460 раз с момента ее создания в 1999 году.

Еще одна красноречивая статистика, говорящая не только о росте депозитной базы, но и об эволюции тенге как платежного средства.

В 1999 году КФГД в полном объеме гарантировал депозиты до 200 тысяч тенге.

С 2003-2004 года максимальная сумма гарантии увеличивается до 400 тысяч тенге.

В 2007-2009 году – 700 тысяч тенге, затем – 1 млн, затем – до 5 миллионов тенге.

В 2015 году – 10 млн тенге.

В 2018 году появляются сберегательные вклады с повышенной гарантией до 15 миллионов тенге.

В 2022 году эта сумма увеличилась до 20 миллионов тенге.

Таким образом, максимальные суммы гарантии КФГД повышались 8 раз, отражая изменения в экономике.

И последняя, также красноречивая цифра. На 1 сентября 2025 года в Казахстане действовали 23 банка второго уровня. Однако только 14 БВУ продемонстрировали положительную динамику роста вкладов физических лиц с начала 2025 года.

