Инфляция не остановила рост сбережений: казахстанцы все чаще доверяют банкам
С начала 2025 года депозитный портфель физических лиц вырос на 6,3%, а в годовом выражении – на внушительные 17,5%, отмечают специалисты Ranking.kz. При этом уровень долларизации остался на исторически низком уровне – 22,7%.
Важно, что при нынешней инфляции в 12,9% банки предлагают клиентам гибкие депозитные продукты с доходностью выше 15%, что не только позволяет сохранить сбережения от обесценивания, но и обеспечить реальный прирост капитала. Дополнительно рынок предлагает накопительные депозиты с еще более высокими ставками – вплоть до 18% и выше, что стимулирует долгосрочные накопления среди населения.
Вот интересные данные от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).
Объемы гарантируемых депозитов, защищенных системой гарантирования депозитов, выросли в 460 раз с момента ее создания в 1999 году.
Еще одна красноречивая статистика, говорящая не только о росте депозитной базы, но и об эволюции тенге как платежного средства.
- В 1999 году КФГД в полном объеме гарантировал депозиты до 200 тысяч тенге.
- С 2003-2004 года максимальная сумма гарантии увеличивается до 400 тысяч тенге.
- В 2007-2009 году – 700 тысяч тенге, затем – 1 млн, затем – до 5 миллионов тенге.
- В 2015 году – 10 млн тенге.
- В 2018 году появляются сберегательные вклады с повышенной гарантией до 15 миллионов тенге.
- В 2022 году эта сумма увеличилась до 20 миллионов тенге.
Таким образом, максимальные суммы гарантии КФГД повышались 8 раз, отражая изменения в экономике.
И последняя, также красноречивая цифра. На 1 сентября 2025 года в Казахстане действовали 23 банка второго уровня. Однако только 14 БВУ продемонстрировали положительную динамику роста вкладов физических лиц с начала 2025 года.
Ранее мы рассказали, на каких депозитных счетах лучше всего хранить деньги в 2025 году.