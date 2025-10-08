#АЭС в Казахстане
Финансы

Инфляция не остановила рост сбережений: казахстанцы все чаще доверяют банкам

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 11:56 Фото: unsplash
На 1 сентября 2025 года общий объем депозитов физических лиц в банках РК достиг 26,1 триллиона тенге, что составило 58,4% от общего объема вкладов. Для сравнения, пять лет назад доля вкладов населения не превышала 50%, сообщает Zakon.kz.

С начала 2025 года депозитный портфель физических лиц вырос на 6,3%, а в годовом выражении – на внушительные 17,5%, отмечают специалисты Ranking.kz. При этом уровень долларизации остался на исторически низком уровне – 22,7%.

Важно, что при нынешней инфляции в 12,9% банки предлагают клиентам гибкие депозитные продукты с доходностью выше 15%, что не только позволяет сохранить сбережения от обесценивания, но и обеспечить реальный прирост капитала. Дополнительно рынок предлагает накопительные депозиты с еще более высокими ставками – вплоть до 18% и выше, что стимулирует долгосрочные накопления среди населения.

Вот интересные данные от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Объемы гарантируемых депозитов, защищенных системой гарантирования депозитов, выросли в 460 раз с момента ее создания в 1999 году.

Еще одна красноречивая статистика, говорящая не только о росте депозитной базы, но и об эволюции тенге как платежного средства.

  • В 1999 году КФГД в полном объеме гарантировал депозиты до 200 тысяч тенге.
  • С 2003-2004 года максимальная сумма гарантии увеличивается до 400 тысяч тенге.
  • В 2007-2009 году – 700 тысяч тенге, затем – 1 млн, затем – до 5 миллионов тенге.
  • В 2015 году – 10 млн тенге.
  • В 2018 году появляются сберегательные вклады с повышенной гарантией до 15 миллионов тенге.
  • В 2022 году эта сумма увеличилась до 20 миллионов тенге.

Таким образом, максимальные суммы гарантии КФГД повышались 8 раз, отражая изменения в экономике.

И последняя, также красноречивая цифра. На 1 сентября 2025 года в Казахстане действовали 23 банка второго уровня. Однако только 14 БВУ продемонстрировали положительную динамику роста вкладов физических лиц с начала 2025 года.

Ранее мы рассказали, на каких депозитных счетах лучше всего хранить деньги в 2025 году.

Андрей Зубов
