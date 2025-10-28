#АЭС в Казахстане
Финансы

Тенге победил доллар: казахстанцы принесли в банки рекордные 26,4 триллиона

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:01 Фото: Zakon.kz
Вклады населения в банках Казахстана продолжают ставить рекорды. Согласно последним данным Нацбанка РК, общий объем депозитов физических лиц к сентябрю 2025 года достиг впечатляющей отметки в 26,38 триллиона тенге, демонстрируя устойчивый и значительный рост, сообщает Zakon.kz.

С декабря 2023 года по сентябрь 2025 года совокупный объем вкладов увеличился почти на 6 триллионов тенге. Только за 2024 год депозитный портфель вырос более чем на 20%, что отражает высокий уровень доверия населения к банковскому сектору и привлекательность ставок в национальной валюте.

Дедолларизация на марше

Несмотря на периодическую волатильность курса, структура вкладов уверенно смещается в сторону национальной валюты.

Тенговые депозиты, по данным Нацбанка Казахстана, остаются доминирующими: на октябрь 2025 года они составляют 77,5% от общего объема, или 20,4 трлн тенге. При этом вклады в иностранной валюте, достигнув пика в конце 2024 года, в течение 2025 года начали медленно сокращаться.

Причина выбора кроется в ставках и защите. Среднерыночная ставка по открытым в сентябре тенговым вкладам составляла 14,4%, тогда как по долларовым – всего 1%.

Высокая ставка в тенге заметно обгоняет инфляцию в стране, принося вкладчикам реальный доход. Ожидается, что проценты могут расти и дальше на фоне повышения Национальным банком базовой ставки до рекордного значения.

Немаловажным фактором остается и государственная защита депозитов. Депозиты в Казахстане находятся под государственной защитой (КФГД), причем гарантия по тенговым вкладам покрывает значительно большую сумму, чем по "долларовым", что дополнительно стимулирует выбор национальной валюты.

Ставки депозитов вырастут в Казахстане

Взрывной рост сберегательных вкладов

Наиболее динамичным сегментом рынка стали сберегательные вклады в тенге.

Объем этого типа депозитов продемонстрировал впечатляющий рост, увеличившись более чем в 2,4 раза за неполные два года, – с 1,56 трлн тенге в декабре 2023 года до 3,78 трлн тенге к сентябрю 2025 года. Этот рост напрямую связан с высокой базовой ставкой Нацбанка и введением более защищенных продуктов.

Однако срочные вклады остаются фундаментом депозитного рынка. На них приходится крупнейшая доля – 54,4% (14,3 трлн тенге) от общего объема, что подтверждает их популярность как основного инструмента для сбережения средств.

Текущие счета и вклады до востребования, отражающие операционную активность населения, остаются относительно стабильными, колеблясь около отметки 2,3-2,5 трлн тенге.

Ранее мы сообщили, что доля казахстанцев, имеющих банковский депозит, в сентябре 2025 года достигла исторического максимума – 67,7%. Год назад этот показатель составлял лишь 57,4%.

Андрей Зубов
