Тенге победил доллар: казахстанцы принесли в банки рекордные 26,4 триллиона

Вклады населения в банках Казахстана продолжают ставить рекорды. Согласно последним данным Нацбанка РК, общий объем депозитов физических лиц к сентябрю 2025 года достиг впечатляющей отметки в 26,38 триллиона тенге, демонстрируя устойчивый и значительный рост, сообщает Zakon.kz.

С декабря 2023 года по сентябрь 2025 года совокупный объем вкладов увеличился почти на 6 триллионов тенге. Только за 2024 год депозитный портфель вырос более чем на 20%, что отражает высокий уровень доверия населения к банковскому сектору и привлекательность ставок в национальной валюте.

Дедолларизация на марше

Несмотря на периодическую волатильность курса, структура вкладов уверенно смещается в сторону национальной валюты.

Тенговые депозиты, по данным Нацбанка Казахстана, остаются доминирующими: на октябрь 2025 года они составляют 77,5% от общего объема, или 20,4 трлн тенге. При этом вклады в иностранной валюте, достигнув пика в конце 2024 года, в течение 2025 года начали медленно сокращаться.

Причина выбора кроется в ставках и защите. Среднерыночная ставка по открытым в сентябре тенговым вкладам составляла 14,4%, тогда как по долларовым – всего 1%.

Высокая ставка в тенге заметно обгоняет инфляцию в стране, принося вкладчикам реальный доход. Ожидается, что проценты могут расти и дальше на фоне повышения Национальным банком базовой ставки до рекордного значения.

Немаловажным фактором остается и государственная защита депозитов. Депозиты в Казахстане находятся под государственной защитой (КФГД), причем гарантия по тенговым вкладам покрывает значительно большую сумму, чем по "долларовым", что дополнительно стимулирует выбор национальной валюты.

Взрывной рост сберегательных вкладов

Наиболее динамичным сегментом рынка стали сберегательные вклады в тенге.

Объем этого типа депозитов продемонстрировал впечатляющий рост, увеличившись более чем в 2,4 раза за неполные два года, – с 1,56 трлн тенге в декабре 2023 года до 3,78 трлн тенге к сентябрю 2025 года. Этот рост напрямую связан с высокой базовой ставкой Нацбанка и введением более защищенных продуктов.

Однако срочные вклады остаются фундаментом депозитного рынка. На них приходится крупнейшая доля – 54,4% (14,3 трлн тенге) от общего объема, что подтверждает их популярность как основного инструмента для сбережения средств.

Текущие счета и вклады до востребования, отражающие операционную активность населения, остаются относительно стабильными, колеблясь около отметки 2,3-2,5 трлн тенге.

Ранее мы сообщили, что доля казахстанцев, имеющих банковский депозит, в сентябре 2025 года достигла исторического максимума – 67,7%. Год назад этот показатель составлял лишь 57,4%.