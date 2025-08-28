Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов

В июле 2025 года рынок депозитов в Казахстане достиг исторического рубежа – общий объем вкладов физических лиц в банковской системе составил 42,4 триллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Не менее важным стал рекорд по средней ставке вознаграждения по депозитам физических лиц в тенге – 14,3%. Этот уровень стал самым высоким в XXI веке, превзойдя предыдущие показатели и приближаясь к историческому максимуму в 16,7%, зафиксированному в декабре 1996 года, отметили специалисты Первого кредитного бюро.

При этом, согласно данным Нацбанка РК, доходность краткосрочных вкладов от 1 до 3 месяцев удерживается уже третий месяц подряд на отметке 16,3%, а ставки по депозитам сроком от 3 месяцев до 1 года выросли с 14,1% до 14,2%. Ставки по депозитам юридических лиц остаются стабильными на уровне 15,4%.

Средняя ставка по тенговым депозитам физлиц увеличилась за месяц на 0,1 п.п. Особенно заметен рост доходности в сегменте условных вкладов – с 10% до 15,2%, тогда как ставка по срочным вкладам осталась на уровне 14,2%. Банки сегодня предлагают наиболее привлекательные условия по вкладам сроком от 1 до 3 месяцев (в среднем 16,3%), короткие вклады до месяца оцениваются ставкой 14,7%, а долгосрочные свыше 5 лет – всего 2%.

Что стоит за этими цифрами и как исторический максимум депозитов влияет на банковскую систему?

Во-первых, рост депозитной базы обеспечивает банкам дешевое и стабильное фондирование. В условиях повышенной базовой ставки Нацбанка, удерживаемой на уровне 16,5%, именно вклады населения выступают основным ресурсом, позволяющим кредитовать как бизнес, так и физических лиц, не прибегая к дорогим заимствованиям.

Во-вторых, увеличение объема депозитов повышает ликвидность банковской системы и снижает риски внезапных оттоков средств, укрепляя устойчивость финансового сектора.

Однако масштаб накопленных средств – это еще и вызовы. Для сохранения баланса финансового здоровья банки должны постоянно оглядываться на риски, повышая качество кредитного портфеля, чтобы избежать накопления просрочек и ухудшения платежеспособности заемщиков.

Также нельзя не отметить, что с января по июль 2025 года объем депозитов в депозитных организациях увеличился на 4,9% – с 40,4 до 42,4 трлн тенге, согласно данным Национального банка РК. По сравнению с июлем 2024 года сумма выросла на 16,1%.

При этом депозиты в национальной валюте по сравнению с июнем сократились на 0,3%, до 32,9 трлн тенге. Однако снижение коснулось только вкладов небанковских юридических лиц, которые сократились на 3%, до 13,5 трлн тенге. Депозиты физлиц продолжили рост и в июле увеличились на 1,7%, до 19,4 трлн тенге.

