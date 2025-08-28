#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.63
622.52
6.69
Финансы

Ставки по вкладам в Казахстане бьют рекорды 1990-х годов

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 15:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В июле 2025 года рынок депозитов в Казахстане достиг исторического рубежа – общий объем вкладов физических лиц в банковской системе составил 42,4 триллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Не менее важным стал рекорд по средней ставке вознаграждения по депозитам физических лиц в тенге – 14,3%. Этот уровень стал самым высоким в XXI веке, превзойдя предыдущие показатели и приближаясь к историческому максимуму в 16,7%, зафиксированному в декабре 1996 года, отметили специалисты Первого кредитного бюро.

При этом, согласно данным Нацбанка РК, доходность краткосрочных вкладов от 1 до 3 месяцев удерживается уже третий месяц подряд на отметке 16,3%, а ставки по депозитам сроком от 3 месяцев до 1 года выросли с 14,1% до 14,2%. Ставки по депозитам юридических лиц остаются стабильными на уровне 15,4%.

Средняя ставка по тенговым депозитам физлиц увеличилась за месяц на 0,1 п.п. Особенно заметен рост доходности в сегменте условных вкладов – с 10% до 15,2%, тогда как ставка по срочным вкладам осталась на уровне 14,2%. Банки сегодня предлагают наиболее привлекательные условия по вкладам сроком от 1 до 3 месяцев (в среднем 16,3%), короткие вклады до месяца оцениваются ставкой 14,7%, а долгосрочные свыше 5 лет – всего 2%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 15:06
Почему в Казахстане доллар сдает позиции, а владельцы депозитов переносят сбережения в тенге

Что стоит за этими цифрами и как исторический максимум депозитов влияет на банковскую систему?

Во-первых, рост депозитной базы обеспечивает банкам дешевое и стабильное фондирование. В условиях повышенной базовой ставки Нацбанка, удерживаемой на уровне 16,5%, именно вклады населения выступают основным ресурсом, позволяющим кредитовать как бизнес, так и физических лиц, не прибегая к дорогим заимствованиям.

Во-вторых, увеличение объема депозитов повышает ликвидность банковской системы и снижает риски внезапных оттоков средств, укрепляя устойчивость финансового сектора.

Однако масштаб накопленных средств – это еще и вызовы. Для сохранения баланса финансового здоровья банки должны постоянно оглядываться на риски, повышая качество кредитного портфеля, чтобы избежать накопления просрочек и ухудшения платежеспособности заемщиков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 15:06
Депозиты казахстанцев в иностранной валюте сократились на 3,8%

Также нельзя не отметить, что с января по июль 2025 года объем депозитов в депозитных организациях увеличился на 4,9% – с 40,4 до 42,4 трлн тенге, согласно данным Национального банка РК. По сравнению с июлем 2024 года сумма выросла на 16,1%.

При этом депозиты в национальной валюте по сравнению с июнем сократились на 0,3%, до 32,9 трлн тенге. Однако снижение коснулось только вкладов небанковских юридических лиц, которые сократились на 3%, до 13,5 трлн тенге. Депозиты физлиц продолжили рост и в июле увеличились на 1,7%, до 19,4 трлн тенге.

Ранее мы рассказали, как базовая ставка влияет на кредиты и депозиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Клиенты Altyn Bank смогут оплачивать покупки по QR через POS-терминалы Halyk Bank
Финансы
15:57, Сегодня
Клиенты Altyn Bank смогут оплачивать покупки по QR через POS-терминалы Halyk Bank
Доллар слегка подешевел на торгах 28 августа
Финансы
15:40, Сегодня
Доллар слегка подешевел на торгах 28 августа
Новый механизм господдержки: ФРП "Даму" впервые выступит гарантом по кредиту от БРК
Финансы
14:22, Сегодня
Новый механизм господдержки: ФРП "Даму" впервые выступит гарантом по кредиту от БРК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: