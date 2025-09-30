#АЭС в Казахстане
Финансы

Где лучше хранить деньги в 2025 году

Деньги, тенге, национальная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:17 Фото: pexels
К сентябрю 2025 года на депозитах граждан в банках Казахстана накопилась рекордная сумма – свыше 26 трлн тенге. Примечательно, что национальная валюта все-таки победила доллар, но только в формате высокодоходных сберегательных продуктов, сообщает Zakon.kz.

Битва за доходность

Решающим фактором в выборе инструмента для накоплений стали процентные ставки. Свыше 77% всех средств населения (более 20,1 трлн тенге) хранится в национальной валюте благодаря выской доходности тенговых инструментов.

  • Среднерыночная ставка по тенговым депозитам в августе 2025 года составила 14,3%.
  • По вкладам в иностранной валюте ставка – 1%.

Такая огромная разница в доходности четко показывает, что валютные депозиты с их минимальными ставками используются лишь как инструмент защиты от курсовых колебаний, а не как средство заработка.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:17
Стали ли казахстанцы больше доверять тенге – ответ Нацбанка

Бум сберегательных вкладов

Общий объем вкладов вырос на 27,7% за 20 месяцев, но самый впечатляющий рост показали сберегательные вклады в тенге.

Объем сберегательных вкладов в тенге вырос более чем на 135% (с 1,56 трлн до 3,66 трлн тенге) за анализируемый период.

Для сравнения, традиционные срочные вклады (основной объем) выросли всего на 27,4%, а счета до востребования (текущие счета) показали минимальный рост в 2,5%.

Другими словами, банки успешно привлекли "длинные" деньги, предложив самые высокие ставки именно по сберегательным вкладам, которые обычно имеют более жесткие условия досрочного снятия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:17
Стоит ли сейчас вкладываться в золото или лучше выбрать депозит – мнение финансиста

Как поступить инвестору?

Анализ финансового поведения казахстанцев в 2025 году демонстрирует, что население приняло четкое решение о стратегии хранения денег.

Для приумножения лучше всего подходят высокодоходные сберегательные вклады в тенге. Их рост более чем вдвое выше, чем у других инструментов, и они обеспечивают реальную доходность на уровне 14,3%.

Счета до востребования также хранятся преимущественно в тенге, но их объем не используется для накопления.

Иностранная валюта остается нишевым инструментом для тех, кто опасается резких курсовых скачков. Однако из-за ставок менее 1% она не приносит дохода.

Ранее мы рассказали, что ставки по вкладам в Казахстане побили рекорды 1990-х годов.

Андрей Зубов
