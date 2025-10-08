Доллар продолжил снижение на торгах 8 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,06 тенге, снизившись еще на 1,39 тенге.
Курс рубля поднялся до 6,60 тенге (+0,04).
Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,5-544,3 тенге, евро – по 627,5-632,5 тенге, рубли – по 6,53-6,65.
Мировые цены на нефть растут на торгах 8 октября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, повысилась на 0,54 доллара и составила 65,99 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,57 доллара – до 62,27 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,63 тенге, евро – 632,24 тенге, рубля – 6,61 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 октября, можно здесь.