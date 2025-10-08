Доллар продолжил снижение на торгах 8 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,06 тенге, снизившись еще на 1,39 тенге.

Курс рубля поднялся до 6,60 тенге (+0,04).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,5-544,3 тенге, евро – по 627,5-632,5 тенге, рубли – по 6,53-6,65.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 октября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, повысилась на 0,54 доллара и составила 65,99 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,57 доллара – до 62,27 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,63 тенге, евро – 632,24 тенге, рубля – 6,61 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 октября, можно здесь.


