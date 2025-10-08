#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Финансы

Доллар продолжил снижение на торгах 8 октября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,06 тенге, снизившись еще на 1,39 тенге.

Курс рубля поднялся до 6,60 тенге (+0,04).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,5-544,3 тенге, евро – по 627,5-632,5 тенге, рубли – по 6,53-6,65.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 октября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) цена барреля нефти марки Brent, повысилась на 0,54 доллара и составила 65,99 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,57 доллара – до 62,27 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,63 тенге, евро – 632,24 тенге, рубля – 6,61 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 октября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Продлить льготы на ввоз электромобилей призывает депутат
15:42, Сегодня
Продлить льготы на ввоз электромобилей призывает депутат
Доллар продолжил рост на торгах 8 октября
15:45, 08 октября 2024
Доллар продолжил рост на торгах 8 октября
Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 сентября
15:39, 08 сентября 2025
Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: