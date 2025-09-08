#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 535,13 тенге, снизившись на 2,64 тенге.

Курс рубля понизился до 6,56 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,02 тенге (-0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 536,3-538,7 тенге, евро – по 628,5-632,5 тенге, рубли – по 6,43-6,55.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,56%, до 66,52 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 1,60%, до 62,86 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,91 тенге, евро – 628,87 тенге, рубля – 6,6 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 сентября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Тенге против доллара: хрупкое равновесие на валютном рынке
Финансы
15:56, Сегодня
Тенге против доллара: хрупкое равновесие на валютном рынке
Сможет ли Нацбанк и правительство Казахстана действовать как единая команда
Финансы
15:22, Сегодня
Сможет ли Нацбанк и правительство Казахстана действовать как единая команда
Могут ли некоторых казахстанцев лишить льгот и пособий, рассказала Жакупова
Финансы
13:25, Сегодня
Могут ли некоторых казахстанцев лишить льгот и пособий, рассказала Жакупова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: