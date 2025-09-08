Курс доллара продолжил снижение на торгах 8 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 535,13 тенге, снизившись на 2,64 тенге.

Курс рубля понизился до 6,56 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,02 тенге (-0,49).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 536,3-538,7 тенге, евро – по 628,5-632,5 тенге, рубли – по 6,43-6,55.

Мировые цены на нефть растут на торгах 8 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,56%, до 66,52 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 1,60%, до 62,86 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,91 тенге, евро – 628,87 тенге, рубля – 6,6 тенге.

