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Доллар продолжил рост на торгах 8 октября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 15:45 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,44 тенге, поднявшись еще на 1,96 тенге.

Курс юаня составил 68,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,7-487,9 тенге, евро – по 533,5-537,5 тенге, российские рубли – по 5,01-5,11 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 8 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,88%, до 79,41 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 1,97%, до 75,62 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 484,37 тенге, евро – в 531,06 тенге, рубля – в 5,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 октября, можно здесь.

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