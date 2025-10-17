Курс доллара продолжил снижение на торгах 17 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 536,32 тенге, снизившись еще на 1,32 тенге.
Курс рубля понизился до 6,66 тенге (-0,17).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,17 тенге (-0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,7-540,3 тенге, евро – по 628-632 тенге, рубли – по 6,59-6,71.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 октября.
Так, стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 60,88 доллара за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,33%, до 57,27 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,84 тенге, евро – 626,85 тенге, рубля – 6,79 тенге.
