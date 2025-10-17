#АЭС в Казахстане
Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 17 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 536,32 тенге, снизившись еще на 1,32 тенге.

Курс рубля понизился до 6,66 тенге (-0,17).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,17 тенге (-0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,7-540,3 тенге, евро – по 628-632 тенге, рубли – по 6,59-6,71.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 60,88 доллара за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,33%, до 57,27 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,84 тенге, евро – 626,85 тенге, рубля – 6,79 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 октября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
