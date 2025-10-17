Курс доллара продолжил снижение на торгах 17 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 536,32 тенге, снизившись еще на 1,32 тенге.

Курс рубля понизился до 6,66 тенге (-0,17).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,17 тенге (-0,23).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 537,7-540,3 тенге, евро – по 628-632 тенге, рубли – по 6,59-6,71.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures составила 60,88 доллара за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,33%, до 57,27 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 537,84 тенге, евро – 626,85 тенге, рубля – 6,79 тенге.

