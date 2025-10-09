Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,06 тенге, евро – 628,25 тенге, рубля – 6,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,5 тенге, продажи – 545,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 626,5 тенге, продажи – 634,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,54 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 542,5 тенге, продажи – 545,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 629,5 тенге, продажи – 634,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,5 тенге, продажи – 543,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627,9 тенге, продажи – 633,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,61. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

