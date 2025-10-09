#АЭС в Казахстане
Финансы

Казахстан – самый сбалансированный рынок кредитования в СНГ-4

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 12:24 Фото: Zakon.kz
По данным голландского банка ING, который регулярно выпускает региональные обзоры по финансовым рынкам, страны СНГ-4 – Армения, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан – демонстрируют заметно различающиеся модели кредитного роста, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на общие макроэкономические риски и инфляционное давление, наша страна в этом ряду выглядит наиболее устойчиво и сбалансировано, – отмечено в публикации ING Group.

Казахстан: умеренный рост и низкая долларизация

В Казахстане корпоративное кредитование составляет около 12% ВВП, а розничное – 16%. Эти показатели относительно стабильны с 2023 года и растут медленнее, чем в других странах региона. При этом доля валютных займов (FX) не превышает 25%, что существенно ниже, чем в Армении и Узбекистане, где она доходит до 60–70%. Это снижает уязвимость банковского сектора к колебаниям курса и внешним шокам.

Примечание. СНГ-4 (CIS-4) – это условный аналитический термин, который используется международными банками и исследовательскими центрами (в данном случае ING) для обозначения четырех постсоветских стран, не входящих в ЕАЭС, но тесно связанных экономически и финансово: Армения, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает, что Казахстан среди стран СНГ-4 выглядит наиболее четко и структурировано.

"Кредитование и фондирование в РК умеренные, а уровень долларизации заметно ниже, чем у соседей. Однако такая структура позволяет удерживать финансовую стабильность, но одновременно ограничивает инвестиционную активность бизнеса".Эльдар Шамсутдинов

Сегмент потребительских кредитов стал главным источником внутреннего спроса. Однако сейчас рост замедляется – объем новых выдач снижается, что говорит о насыщении цикла. Для поддержания долгосрочного роста, по мнению экспертов, Казахстану нужен перезапуск корпоративного кредитования.

Армения: активный рост и высокая уязвимость

Армения показывает самые высокие показатели среди стран СНГ-4. Корпоративные кредиты достигают 36% ВВП, розничные – около 30%. Это свидетельствует о глубине финансового сектора, но при этом делает экономику более чувствительной к внешним шокам. Доля валютных кредитов превышает 60%, а рост корпоративного портфеля тесно связан с экспортно-ориентированными отраслями и притоком иностранного капитала.

"Армения выглядит финансово глубже, но более уязвима к колебаниям внешнего спроса и валютных потоков".Эльдар Шамсутдинов

При замедлении экспорта или повышении волатильности на сырьевых рынках давление на банковскую систему может резко возрасти.

Азербайджан: зависимость от нефтяных поступлений

В Азербайджане корпоративное кредитование составляет около 10% ВВП, розничное – 15%. Эти показатели практически не меняются последние два года. Банковская система остается тесно связанной с нефтяным сектором, что ограничивает развитие кредитования в несырьевой экономике.

Рост потребительских займов сдерживается консервативной политикой регулятора и низкой банковской конкуренцией. В то же время низкий уровень долларизации и сильная позиция по внешним резервам обеспечивают макрофинансовую устойчивость.

Узбекистан: быстрый рост при высоких рисках

Узбекистан демонстрирует самые высокие темпы расширения банковского сектора. Корпоративные кредиты выросли до 22% ВВП, розничные – до 12%. Однако до 70% кредитов выданы в иностранной валюте, что делает банковскую систему одной из самых долларизованных в регионе. Основной драйвер роста – государственная поддержка и участие госбанков в финансировании крупных проектов.

При этом слабая депозитная база и высокая зависимость от внешних заимствований повышают уязвимость сектора. В долгосрочной перспективе, по оценке ING, переход к более рыночной модели финансирования станет ключевым вызовом для Ташкента.

Необходима модернизация кредитования

Подводя итоги, отметим, что на фоне соседей Казахстан выделяется сочетанием низких рисков, умеренного кредитного роста и ограниченной долларизации. Такая модель обеспечивает устойчивость, но ограничивает потенциал для ускорения инвестиций и технологического обновления экономики.

"Банковская система Казахстана устойчива, но без активизации корпоративного кредитования сложно обеспечить устойчивый экономический рост".Эльдар Шамсутдинов

Таким образом, в регионе СНГ-4 складываются четыре разных модели: Армения – динамичный, но уязвимый рост; Азербайджан – консервативная система, зависимая от сырья; Узбекистан – быстрый, но рисковый подъем; Казахстан – стабильная, но инерционная структура. Для Казахстана ключевой вызов – превратить финансовую устойчивость в источник долгосрочного роста.

Отметим что Швейцарский институт IMD ранее опубликовал ежегодный рейтинг World Competitiveness Ranking 2025, в котором Казахстан занял 34 место среди 69 экономик мира.

Андрей Зубов
Читайте также
Казахстан опередил страны СНГ в рейтинге экономической свободы
11:13, 14 августа 2023
Казахстан опередил страны СНГ в рейтинге экономической свободы
Жилье за миллионы: как дорожают квартиры в разных городах Казахстана
12:46, 27 марта 2025
Жилье за миллионы: как дорожают квартиры в разных городах Казахстана
Тревожные сигналы: инфляционные ожидания казахстанцев продолжают расти
14:02, 12 марта 2025
Тревожные сигналы: инфляционные ожидания казахстанцев продолжают расти
