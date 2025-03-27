Жилье за миллионы: как дорожают квартиры в разных городах Казахстана

Рынок недвижимости Казахстана демонстрирует устойчивый рост, но с региональными нюансами, сообщает Zakon.kz.

По данным риелторов, средняя стоимость квадратного метра жилья в стране достигла почти 500 000 тенге (+3% за первый квартал 2025 года). Однако Талдыкорган остается исключением: здесь цены выросли всего на 0,9%, в то время как лидеры роста – Костанай (+8,5%), Актау (+6,6%) и Актобе (+4,8%) – опережают общенациональные показатели.

Факторы, формирующие рынок

Экономические риски и инфляция. По мнению аналитиков по недвижимости, рост цен напрямую связан с инфляцией (9,4% в феврале 2025 года) и "ползучей" девальвацией тенге. Все это повышает стоимость импортируемых стройматериалов (60% от общего объема). По оценкам девелоперов, стоимость строительства за последние два года увеличилась на 22%, что неизбежно приводит к удорожанию квадратного метра.

Государственная поддержка и ипотека. Программы льготной ипотеки ("7-20-25", "Наурыз" и т. д.) стимулируют спрос, но многие застройщики используют их для спекулятивного повышения цен. Так, за 2019-2022 гг. стоимость первичного жилья выросла на 48,5%, несмотря на отсутствие корреляции с ростом затрат на материалы, отмечает специалист по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"Возможное исключение налоговой льготы по НДС может добавить к ценам еще до 10%, а повышение ставок по ипотеке снизит доступность жилья для покупателей". Эльвира Сагандыкова

Геополитическая нестабильность. Российско-украинский конфликт создал неопределенность на рынке, усилив спрос на аренду, особенно в Алматы, где цены фактически достигли московского уровня. Только в 2024 году приток иностранных арендаторов увеличил стоимость аренды на 20%, что также отразилось на вторичном рынке жилья.

Региональные дисбалансы. В крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент) наблюдается большая динамика цен из-за миграции населения. В некоторых городах (таких как Талдыкорган, Кокшетау, Петропавловск) цены стагнируют из-за слабого спроса и локальных экономических факторов. Например, снижение уровня доходов населения в малых городах ограничивает платежеспособный спрос, что тормозит развитие рынка.

Динамика рынка

Средняя цена вторичного жилья сегодня составляет 531 676 тенге за кв. м. (+5,4% за год), а аренда – 4,5 тыс. тенге за кв. м. (+10% за год). Первичное жилье подорожало на 7,2% за два года. В Алматы и Астане спрос на новостройки остается высоким, в то время как в регионах наблюдается снижение темпов продаж.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что цены в таблице очень усредненные и могут меняться в зависимости от расположения квартир, их состояния, года постройки дома и т. д.

Мнение эксперта

Как подчеркивает Эльвира Сагандыкова, в ближайшие месяцы рынок продолжит рост, но с выраженными региональными различиями.

"В крупных городах стоимость жилья будет расти из-за высокого спроса и недостатка нового строительства. Однако в некоторых малых городах динамика цен останется вялой из-за ограниченного покупательского спроса и относительно низких темпов экономического развития". Эльвира Сагандыкова

Ранее мы сообщали, что 50% покупателей, которые интересуются первичной недвижимостью, изначально искали квартиру на вторичном рынке. При этом большинство людей начинают поиск жилья в ценовом диапазоне 20-30 млн тенге.