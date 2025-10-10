Противодействие в отмывании доходов: разработаны поправки

АРРФР подготовило поправки в НПА по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает: дополнение основания отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать крупным участником финансовой организации или на приобретение статуса холдинга, при наличии у бенефициарного собственника неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

порядок мониторинга финансовыми организациями подозрительной деятельности клиента;

возможность использования финансовыми организациями скорингового модуля (автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных) в целях риск-идентификации клиента (его представителя). Отмечается, что проект направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 октября.

