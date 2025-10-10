#АЭС в Казахстане
Финансы

Противодействие в отмывании доходов: разработаны поправки

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 10:06 Фото: Zakon.kz
АРРФР подготовило поправки в НПА по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает:

  • дополнение основания отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать крупным участником финансовой организации или на приобретение статуса холдинга, при наличии у бенефициарного собственника неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
  • порядок мониторинга финансовыми организациями подозрительной деятельности клиента;
  • возможность использования финансовыми организациями скорингового модуля (автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных) в целях риск-идентификации клиента (его представителя).

Отмечается, что проект направлен на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 октября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
