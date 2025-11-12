Правительство утвердило меры по борьбе с отмыванием преступных доходов
Постановлением правительства РК от 7 ноября 2025 года утверждены меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматриваются следующие мероприятия:
- Разработка типологии использования подставных лиц (дропов) в схемах вывода и обналичивания денежных средств, а также доведение типологии до БВУ для учета в практической деятельности и усиления мер внутреннего контроля.
- Предусмотрение признаков подозрительности для БВУ по операциям с признаками дропов.
- Проведение информационной кампании "Не стань дропом!" с участием государственных органов и финансовых организаций.
- Проведение стратегического анализа операций, связанных с выводом денег за рубеж по фиктивным внешнеэкономическим договорам, с целью выявления схем ОД.
- Разработка предложений по усилению налогового контроля за внешнеэкономическими контрактами, предусматривающими 100% предоплату до фактического ввоза товаров.
- Разработка рекомендаций для БВУ по выявлению и анализу экономической целесообразности операций, связанных с:
- выводом капитала через фиктивные экспортно-импортные договора;
- выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров.
- Разработка методики расчета обналичивания денег, полученных преступным путем.
- Разработка форм учета и организация ведения статистики по обналичиванию денег, полученных преступным путем.
- Внедрение механизма регулярного мониторинга объемов обналичивания денег, полученных преступным путем, на основе утвержденной методики расчета.
- Предусмотрение признаков подозрительности для БВУ по операциям, связанным с обналичиванием денег.
- Предусмотрение признаков подозрительности для БВУ по сделкам клиентов, в том числе связанным с предоставлением займов, их суммами, графиками погашения и источниками финансирования, в целях выявления и противодействия фиктивным займам.
- Разработка методики выявления признаков необоснованного богатства через приобретение элитной недвижимости при отсутствии задекларированных или подтвержденных легальных доходов.
- Предусмотрение признаков подозрительности по операциям, связанным с куплей-продажей автотранспортных средств.
- Проведение тренингов для сотрудников органов государственных доходов по распознаванию признаков ОД при перевозке наличных денежных средств и т.д.
Всего в плане предусмотрено 44 мероприятия.
Постановление вводится в действие с 22 ноября 2025 года.
