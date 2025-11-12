Правительство утвердило меры по борьбе с отмыванием преступных доходов

Постановлением правительства РК от 7 ноября 2025 года утверждены меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматриваются следующие мероприятия: Разработка типологии использования подставных лиц (дропов) в схемах вывода и обналичивания денежных средств, а также доведение типологии до БВУ для учета в практической деятельности и усиления мер внутреннего контроля.

Предусмотрение признаков подозрительности для БВУ по операциям с признаками дропов.

Проведение информационной кампании "Не стань дропом!" с участием государственных органов и финансовых организаций.

Проведение стратегического анализа операций, связанных с выводом денег за рубеж по фиктивным внешнеэкономическим договорам, с целью выявления схем ОД.

Разработка предложений по усилению налогового контроля за внешнеэкономическими контрактами, предусматривающими 100% предоплату до фактического ввоза товаров.

Разработка рекомендаций для БВУ по выявлению и анализу экономической целесообразности операций, связанных с: - выводом капитала через фиктивные экспортно-импортные договора; - выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров. Разработка методики расчета обналичивания денег, полученных преступным путем.

Разработка форм учета и организация ведения статистики по обналичиванию денег, полученных преступным путем.

Внедрение механизма регулярного мониторинга объемов обналичивания денег, полученных преступным путем, на основе утвержденной методики расчета.

Предусмотрение признаков подозрительности для БВУ по операциям, связанным с обналичиванием денег.

Предусмотрение признаков подозрительности для БВУ по сделкам клиентов, в том числе связанным с предоставлением займов, их суммами, графиками погашения и источниками финансирования, в целях выявления и противодействия фиктивным займам.

Разработка методики выявления признаков необоснованного богатства через приобретение элитной недвижимости при отсутствии задекларированных или подтвержденных легальных доходов.

Предусмотрение признаков подозрительности по операциям, связанным с куплей-продажей автотранспортных средств.

Проведение тренингов для сотрудников органов государственных доходов по распознаванию признаков ОД при перевозке наличных денежных средств и т.д. Всего в плане предусмотрено 44 мероприятия. Постановление вводится в действие с 22 ноября 2025 года.

