Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,56 тенге, евро – 627,35 тенге, рубля – 6,84 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 536,6 тенге, продажи – 542,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 624,5 тенге, продажи – 632,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,734 тенге, продажи – 6,90 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,3 тенге, продажи – 540,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 630 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,69 тенге, продажи – 6,81 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,2 тенге, продажи – 540,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,7 тенге, продажи – 629,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,71 тенге, продажи – 6,79. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

