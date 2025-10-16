Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,56 тенге, евро – 627,35 тенге, рубля – 6,84 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 536,6 тенге, продажи – 542,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 624,5 тенге, продажи – 632,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,734 тенге, продажи – 6,90 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,3 тенге, продажи – 540,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 626 тенге, продажи – 630 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,69 тенге, продажи – 6,81 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,2 тенге, продажи – 540,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,7 тенге, продажи – 629,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,71 тенге, продажи – 6,79.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.