Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,06 тенге, евро – 623,75 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 537,6 тенге, продажи – 543,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623,6 тенге, продажи – 631,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 541,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 625 тенге, продажи – 629 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 622,9 тенге, продажи – 629,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,61.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.