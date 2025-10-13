Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 13 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,06 тенге, евро – 623,75 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537,6 тенге, продажи – 543,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 623,6 тенге, продажи – 631,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 541,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 625 тенге, продажи – 629 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538 тенге, продажи – 541 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 622,9 тенге, продажи – 629,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,61. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

