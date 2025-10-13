В Казахстане продолжат отслеживать валютные сделки свыше 50 тысяч долларов
Проект устанавливает правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального банка РК по предоставлению информации о валютных операциях свыше 50 000 долларов, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра "Астана".
Цель проекта – принятие единых правил обмена информацией между Национальным банком и органами государственных доходов.
"Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышению эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций", – отмечают в Минфине.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.