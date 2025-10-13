#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Финансы

В Казахстане продолжат отслеживать валютные сделки свыше 50 тысяч долларов

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:17 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект приказа министра финансов "Об установлении Правил взаимодействия органов государственных доходов и Национального банка РК по предоставлению информации и сведений по валютным операциям", сообщает Zakon.kz.

Проект устанавливает правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального банка РК по предоставлению информации о валютных операциях свыше 50 000 долларов, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра "Астана".

Цель проекта – принятие единых правил обмена информацией между Национальным банком и органами государственных доходов.

"Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышению эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций", – отмечают в Минфине.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Проведение тендеров нацпарками: внесены изменения
16:16, Сегодня
Проведение тендеров нацпарками: внесены изменения
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
16:38, 07 августа 2025
Контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС установят в РК
Банки будут передавать информацию о счетах казахстанцев в органы госдоходов
11:46, 16 сентября 2025
Банки будут передавать информацию о счетах казахстанцев в органы госдоходов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: