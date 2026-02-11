Какие сведения органы госдоходов стали представлять в Минпромышленности и строительства

Совместным приказом министра промышленности и строительства и министра финансов утверждены Правила взаимодействия министерств по представлению органом государственных доходов сведений, составляющих налоговую тайну и конфиденциальную информацию, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок предоставления сведений, составляющих налоговую тайну и конфиденциальную информацию, органом государственных доходов (ОГД) Министерству промышленности и строительства для реализации министерством функций и задач в части осуществления цифровой верификации, включающей сбор и анализ данных из государственных информационных систем, подтверждающих производственную деятельность субъекта предпринимательства в рамках формирования реестра казахстанских товаропроизводителей.

Согласно правилам, органы госдоходов представляют в министерство сведения о субъектах предпринимательства, зарегистрированных по истечении более трех лет со дня постановки на регистрационный учет в ОГД либо учетной регистрации в регистрирующем органе.

Передача сведений осуществляется посредством ETL-процесса ежемесячно.

Указывается, что министерство использует полученные сведения исключительно для выполнения возложенных на него задач и функций в рамках формирования реестра казахстанских товаропроизводителей.

Министерство принимает меры по защите от неправомерного распространения полученных сведений, а также обеспечивает их защиту в соответствии с законодательством РК.

Также говорится, что должностные лица министерства, использующие в работе полученные сведения, не распространяют их как в период исполнения ими своих обязанностей, так и после завершения их выполнения.

Кроме того, приказом утверждены перечни сведений, составляющих налоговую тайну и не составляющих налоговую тайну.

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.