Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,77 тенге, евро – 622,95 тенге, рубля – 6,65 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 536,6 тенге, продажи – 542,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 621,8 тенге, продажи – 629,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,59 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 541,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 622,5 тенге, продажи – 627 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,2 тенге, продажи – 540,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,7 тенге, продажи – 627,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.