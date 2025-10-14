Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 14 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,77 тенге, евро – 622,95 тенге, рубля – 6,65 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 536,6 тенге, продажи – 542,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 621,8 тенге, продажи – 629,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,59 тенге, продажи – 6,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 541,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 622,5 тенге, продажи – 627 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537,2 тенге, продажи – 540,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,7 тенге, продажи – 627,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

