Цена амбиций: почему двузначная инфляция в Казахстане портит картину МВФ

Международный валютный фонд в своем осеннем обзоре World Economic Outlook отводит Казахстану роль главного двигателя экономического роста в Центральной Азии. Скорректированный прогноз МВФ на текущий год составляет впечатляющие 5,9% роста ВВП, сообщает Zakon.kz.

Показатель 5,9% роста ВВП не только превосходит первоначальные июльские оценки Фонда (5,0%), но и делает Казахстан абсолютным лидером среди всех крупных экспортеров региона, включая нефтяных гигантов Ближнего Востока.

Фактические данные за январь-сентябрь 2025 года, когда экономика HR выросла на 6,3%, подтверждают этот оптимизм. Однако за этими рекордными цифрами, по мнению МВФ, скрываются две проблемы, которые грозят подорвать макроэкономическую стабильность: это зашкаливающая инфляция и хронический дефицит текущего счета.

Рост, которому завидуют соседи

Сравнение с ключевыми конкурентами показывает доминирующую позицию Казахстана:

ОАЭ: прогнозируемый рост на 2025 год – 5,0%,

Саудовская Аравия: прогноз – 4,0%,

Катар – 2,9%,

Азербайджан – 3%.

Казахстан, по оценке МВФ, будет расти быстрее, чем вся группа "Экспортеров нефти" (3,2%) и в целом регион Ближнего Востока и Центральной Азии (3,5%).

Это ускорение, которое, как ожидается, немного замедлится до 4,8% в 2026 году, сигнализирует об успешной диверсификации и эффективности программ стимулирования. Однако "ложка дегтя" в оптимистичном прогнозе – инфляция. Это главный риск, который отличает Казахстан от соседей.

В то время как большинство крупных экономик региона стремятся снизить ценовое давление, в Казахстане прогнозируется его усиление. Инфляция, составившая 8,7% в 2024 году, согласно прогнозу, в 2025 году взлетит до 11,4%, стабилизировавшись на уровне 11,2% в 2026 году. Вот сводная таблица от МВФ, где сопоставляются экономики Ближнего Востока и Центральной Азии по показателям: реальный ВВП, потребительские цены, сальдо текущего счета и безработица.

Фото: imf.org

Как видим, уровень роста цен в Казахстане значительно превышает среднюю инфляцию как по региону (10,9%), так и по группе экспортеров нефти (10,0%). Двузначный рост цен ставит под сомнение качество жизни граждан, сводя на нет позитивный эффект от высокого роста ВВП. Правительство и Нацбанк Казахстана сталкиваются с жесточайшей дилеммой: как охладить инфляционный пыл, не задушив при этом рекордное экономическое развитие.

Структурная уязвимость на фоне добычи нефти

Еще одна структурная особенность казахстанской экономики, которая контрастирует с ближневосточной моделью, – это состояние текущего счета.

По прогнозу, Казахстан будет сохранять значительный дефицит текущего счета на уровне -4,0% ВВП в 2025 и 2026 годах.

Этот дефицит отражает огромный импорт, необходимый для поддержания темпов роста (оборудование, технологии, товары), и, возможно, существенный отток капитала в виде дивидендов. Для сравнения, такие страны, как Катар (10,8% профицита) и Кувейт (26,5% профицита), благодаря высоким ценам на углеводороды продолжают накапливать колоссальные валютные резервы.

Устойчивый дефицит означает, что Казахстан остается зависимым от постоянного притока внешнего финансирования – прямых инвестиций и кредитов.

Пока инвесторы верят в историю роста 5,9%, этот риск управляем. Но в случае глобального экономического спада или падения цен на нефть внешний баланс страны может стать уязвимым местом.

В сухом остатке 2025 год обещает быть годом максимальных экономических возможностей для Казахстана, но только при условии, что удастся обуздать инфляционного "дракона" и сохранить доверие инвесторов, необходимое для финансирования амбициозного роста, полагают в МВФ.

Отметим, что, по мнению другого финансового института – Bank of America, инфляция в РК начнет снижаться уже в начале 2026 года.