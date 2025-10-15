Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 15 октября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,63 тенге, евро – 622,23 тенге, рубля – 6,71 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 538,5 тенге, продажи – 544,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 623,5 тенге, продажи – 631,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,64 тенге, продажи – 6,80 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,3 тенге, продажи – 543,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 623,5 тенге, продажи – 627,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,67 тенге, продажи – 6,79 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 539,7 тенге, продажи – 542,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623,3 тенге, продажи – 629 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,63 тенге, продажи – 6,7. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

