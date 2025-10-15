Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,63 тенге, евро – 622,23 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 538,5 тенге, продажи – 544,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623,5 тенге, продажи – 631,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,64 тенге, продажи – 6,80 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,3 тенге, продажи – 543,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 623,5 тенге, продажи – 627,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,67 тенге, продажи – 6,79 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 539,7 тенге, продажи – 542,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623,3 тенге, продажи – 629 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,63 тенге, продажи – 6,7.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.