Экономика малого формата: где сосредоточены 99,9% казахстанского бизнеса

Основу предпринимательского сектора Казахстана составляют малые юридические лица и ИП. Эти субъекты формируют почти 99,9% от 2 377 466 субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом ИП составляют около 80% от общего числа, сообщает Zakon.kz.

Из общего числа зарегистрированных субъектов, ИП обладают самой высокой операционной жизнеспособностью: по данным БНС АСПиР РК, 95,3% индивидуальных предпринимателей являются действующими. Для сравнения, среди юридических лиц этот показатель составляет 78,2%.

Кстати говоря, за последнее десятилетие (2015–2024 гг.) количество юридических лиц в Казахстане выросло почти вдвое, демонстрируя среднегодовой прирост в 4,5%. Главным катализатором этого роста также являются малые юридические лица, стабильно прибавляющие в среднем 4,6% в год. Если в 2015 году в стране было всего 351 229 МП, то сегодня их количество составляет 526 826 единиц.

Если же посмотреть на годовую динамику, (сентябрь 2024 г. к сентябрю 2025 г.), рост ИП опережает рост юридических лиц:

ИП: Рост зарегистрированных на 6,1%, действующих – на 6,8%.

ЮЛ: Рост зарегистрированных на 2,4%, действующих – на 2,6%.

В целом, количество операционно активных субъектов МСП увеличилось на 6,1% за год, что является сильным сигналом восстановления и инвестиционной привлекательности деловой среды.

И вот еще показательный пример. Количество крупных компаний в Казахстане за 10 лет выросло всего на… 10 единиц: с 2 486 в 2015 году до 2 496 в 2024 году.

Отраслевая структура казахстанского бизнеса из года в год сюрпризов не приносит. Торговля (оптовая и розничная) и ремонт являются безоговорочными лидерами по вовлеченности: эти виды деятельности занимают первое место как среди юридических лиц (26,9% всех ЮЛ), так и среди индивидуальных предпринимателей (36,4% всех ИП).

Среди юридических лиц, следующими по значимости отраслями являются "Строительство" (13,4%) и "Предоставление услуг" (10,1%). В сегменте ИП за торговлей следуют также сектор "Предоставление прочих видов услуг" (15,5%) и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" (13,4%).

Территориальная концентрация так же не меняется.

Почти половина (48,1%) всех зарегистрированных юридических лиц сосредоточена в двух крупнейших финансовых и деловых хабах: Алматы (28,5%) и Астане (19,6%).

Эти города, наряду с Туркестанской областью, также лидируют по общему количеству субъектов МСП, выступая ключевыми центрами деловой активности.

В конце добавим, что сектор МСП остается важным источником рабочих мест в стране. Численность занятых в МСП на начало 2025 года составила 4 422,1 тыс. человек, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства (1,8 млн человек) и индивидуальных предпринимателей (1,9 млн человек).

