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Финансы

Где в Казахстане самый активный малый бизнес: рейтинг регионов

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:27 Фото: Zakon.kz
Малое и среднее предпринимательство является ключевым фактором экономического роста и занятости населения в Казахстане. Однако уровень развития и активности МСП может существенно различаться в зависимости от региона, сообщает Zakon.kz.

Анализ данных Бюро национальной статистики АСПиР РК позволяет составить рейтинг регионов Казахстана по уровню активности их субъектов МСП.

Для определения уровня активности мы будем опираться на два основных показателя: долю действующих субъектов МСП в общем количестве зарегистрированных и долю численности занятых в МСП в экономически активном населении за 2024 год. Первый показатель отражает жизнеспособность и операционную активность зарегистрированных предприятий, а второй – значимость сектора МСП как работодателя в регионе.

Рейтинг регионов по доле действующих субъектов МСП

Данный показатель наиболее четко отражает, какая часть зарегистрированных предприятий фактически ведет деятельность. Рейтинг регионов по этому критерию выглядит следующим образом (по убыванию):

  1. Туркестанская область (96,6%)
  2. Кызылординская область (95,5%)
  3. Алматинская область (94,5%)
  4. Костанайская область (94,3%)
  5. Область Улытау (94,4%)
  6. Область Жетысу (93,9%)
  7. ЗКО (93,1%)
  8. Актюбинская область (92,8%)
  9. г. Шымкент (92,7%)
  10. Область Абай (92,6%)
  11. Атырауская область (92,5%)
  12. Акмолинская область (92,2%)
  13. Мангистауская область (91,9%)
  14. СКО (91,9%)
  15. Карагандинская область (91,6%)
  16. Павлодарская область (90,3%)
  17. ВКО (90,0%)
  18. Жамбылская область (88,5%)
  19. г. Астана (88,7%)
  20. г. Алматы (88,2%)

Лидерами по доле действующих субъектов МСП стали южные регионы – Туркестанская и Кызылординская области, а также Алматинская область, – отмечает социолог Айгуль Садыкова.

"Это может свидетельствовать о более благоприятных условиях для ведения бизнеса и специфике экономической структуры этих регионов, где индивидуальное предпринимательство и крестьянские хозяйства играют значительную роль".Айгуль Садыкова

На нижних строчках рейтинга оказались крупные города – Алматы и Астана. Более низкая доля действующих предприятий в мегаполисах может быть связана с более высокой конкуренцией, частой сменой видов деятельности или более строгим контролем со стороны регулирующих органов.

Активность МСП как работодателя

Другим важным аспектом активности МСП является его роль в обеспечении занятости населения. Рейтинг регионов по доле численности занятых в МСП в экономически активном населении выглядит следующим образом:

  1. г. Алматы (85,6%)
  2. г. Астана (73,6%)
  3. г. Шымкент (52,2%)
  4. Карагандинская область (44,4%)
  5. Атырауская область (42,6%)
  6. Мангистауская область (41,1%)
  7. ВКО (41,1%)
  8. СКО (38,4%)
  9. ЗКО (37,7%)
  10. Актюбинская область (36,5%)
  11. Костанайская область (35,7%)
  12. Акмолинская область (35,3%)
  13. Павлодарская область (35,2%)
  14. Алматинская область (35,1%)
  15. Туркестанская область (34,7%)
  16. Область Абай (34,6%)
  17. Область Жетысу (34,6%)
  18. Кызылординская область (34,5%)
  19. Область Улытау (30,7%)
  20. Жамбылская область (29,1%).

Здесь картина существенно отличается. Лидерами по доле занятых в МСП являются крупные города – Алматы, Астана и Шымкент.

"Это неудивительно, учитывая высокую концентрацию населения и бизнеса в этих центрах. Сфера услуг и торговли, где традиционно сильно представлены МСП, развита здесь наиболее активно".Айгуль Садыкова

Примечательно, что регионы, лидировавшие по доле действующих предприятий (Туркестанская, Кызылординская, Алматинская области), занимают более низкие позиции в рейтинге по занятости. Это может говорить о том, что в этих регионах преобладают индивидуальные предприниматели и малые предприятия с небольшим количеством наемных работников, либо значительная часть экономически активного населения занята в других секторах экономики, например, в сельском хозяйстве.

Отметим, что 4 марта 2025 года Олжас Бектенов на заседании правительства поручил министерствам, акиматам, квазигосударственному сектору и банкам мобилизовать все ресурсы для качественного и динамичного роста национальной экономики.

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Андрей Зубов
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