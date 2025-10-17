Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 20 октября

В Казахстане 20 октября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности, уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 октября 2025 года необходимо представить налоговую отчетность за сентябрь 2025 года: ф. 328.00 – "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";

ф. 851.00 – "Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками" – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2025 года;

ф. 870.00 – "Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду" – выкуп годового объема до 100 МРП при получении разрешения в сентябре 2025 года; Также нужно уплатить: НДС в ЕАЭС за сентябрь 2025 года ;

; акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за сентябрь 2025 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду по выкупу норматива до 100 МРП за 2025 год при оформлении разрешения в сентябре 2025 года;

плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 квартал 2025 года ;

; плату за пользование растительными ресурсами за 3 квартал 2025 года.

