Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 20 октября

В Казахстане 20 октября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности, уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 октября 2025 года необходимо представить налоговую отчетность за сентябрь 2025 года:
- ф. 328.00 – "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";
- ф. 851.00 – "Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками" – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2025 года;
- ф. 870.00 – "Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду" – выкуп годового объема до 100 МРП при получении разрешения в сентябре 2025 года;
Также нужно уплатить:
- НДС в ЕАЭС за сентябрь 2025 года;
- акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за сентябрь 2025 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду по выкупу норматива до 100 МРП за 2025 год при оформлении разрешения в сентябре 2025 года;
- плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 квартал 2025 года;
- плату за пользование растительными ресурсами за 3 квартал 2025 года.
