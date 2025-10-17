#АЭС в Казахстане
Финансы

Срок представления налоговой отчетности и уплаты налогов истекает 20 октября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:52 Фото: freepik
В Казахстане 20 октября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности, уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 октября 2025 года необходимо представить налоговую отчетность за сентябрь 2025 года:

  • ф. 328.00 – "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";
  • ф. 851.00 – "Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками" – если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2025 года;
  • ф. 870.00 – "Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду" – выкуп годового объема до 100 МРП при получении разрешения в сентябре 2025 года;

Также нужно уплатить:

  • НДС в ЕАЭС за сентябрь 2025 года;
  • акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за сентябрь 2025 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду по выкупу норматива до 100 МРП за 2025 год при оформлении разрешения в сентябре 2025 года;
  • плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 3 квартал 2025 года;
  • плату за пользование растительными ресурсами за 3 квартал 2025 года.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
