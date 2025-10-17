Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 октября
Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 17 октября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 536,48 тенге, снизившись на 1,16 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 627,87 тенге (+2,06).
Курс рубля понизился до 6,63 тенге (-0,19).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,17 тенге (-0,23).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,5-541,1 тенге, евро – по 628-632 тенге, рубли – по 6,55-6,67.
Утром 17 октября Национальный банк установил курс доллара в 537,84 тенге, евро – 626,85 тенге, рубля – 6,79 тенге.
