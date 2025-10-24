Курсы валют на выходные дни: 25, 26 и 27 октября
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 24 октября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,13 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс евро вырос до 624,96 тенге (+0,94)
Курс рубля подрос до 6,66 тенге (+0,05).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,49 тенге (+0,02).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539-541,5 тенге, евро – по 624-628 тенге, рубли – по 6,57-6,69.
Утром 24 октября 2025 года Национальный банк установил курс доллара в 538,11 тенге, евро – 623,51 тенге, рубля – 6,61 тенге.
