#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 25, 26 и 27 октября

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 17:10 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 24 октября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,13 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс евро вырос до 624,96 тенге (+0,94)

Курс рубля подрос до 6,66 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,49 тенге (+0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539-541,5 тенге, евро – по 624-628 тенге, рубли – по 6,57-6,69.

Утром 24 октября 2025 года Национальный банк установил курс доллара в 538,11 тенге, евро – 623,51 тенге, рубля – 6,61 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
25 октября день Андрона Звездочета: почему нужно смотреть на звезды и нельзя заваривать чай
17:34, Сегодня
25 октября день Андрона Звездочета: почему нужно смотреть на звезды и нельзя заваривать чай
Курсы валют на выходные дни: 25-27 октября
17:10, 24 октября 2024
Курсы валют на выходные дни: 25-27 октября
Курсы валют на выходные дни: 25 и 26 января
17:09, 24 января 2025
Курсы валют на выходные дни: 25 и 26 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: