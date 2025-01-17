Курсы валют на выходные дни: 18 и 19 января

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 17 января 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 530,22 тенге, поднявшись на 0,51 тенге. Средневзвешенный курс евро вырос 545, 46 тенге (+0,33). Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,17 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов вырос до 72,16 тенге (+0,11). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 531,5-534,1 тенге, евро – по 546-550 тенге, рубли – по 5,09-5,21 тенге. Утром Национальный банк установил курс доллара в 529,65 тенге, евро – 544,64 тенге, рубля – 5,16 тенге.

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