Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 октября
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 18 октября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 484,61 тенге, снизившись на 2,52 тенге.
Средневзвешенный курс евро понизился до 525,29 тенге (-4,12).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,01 тенге.
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 68,17 тенге (-0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 483,7-486,7 тенге, евро – по 524-528,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Утром, 18 октября, Национальный банк установил курс доллара в 487,24 тенге, евро – 529,34 тенге, рубля – 5,02 тенге.
Посмотреть итоги дневных торгов можно здесь.
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