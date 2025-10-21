Доллар еще подорожал на торгах 21 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,56 тенге, поднявшись еще на 0,47 тенге.

Курс рубля подрос до 6,65 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,60 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,9-541,3 тенге, евро – по 626,5-630,5 тенге, рубли – по 6,59-6,71.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 октября.

Так, декабрьский фьючерс на нефть Brent дешевеет на 0,46% до $60,73 за баррель.

WTI с поставкой в декабре теряет в цене 0,49%, до $56,74 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,12 тенге, евро – 627,02 тенге, рубля – 6,65 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 октября, можно здесь.