Доллар еще подорожал на торгах 21 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,56 тенге, поднявшись еще на 0,47 тенге.
Курс рубля подрос до 6,65 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,60 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,9-541,3 тенге, евро – по 626,5-630,5 тенге, рубли – по 6,59-6,71.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 октября.
Так, декабрьский фьючерс на нефть Brent дешевеет на 0,46% до $60,73 за баррель.
WTI с поставкой в декабре теряет в цене 0,49%, до $56,74 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,12 тенге, евро – 627,02 тенге, рубля – 6,65 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 октября, можно здесь.