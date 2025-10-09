Доллар снова подорожал на торгах 9 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,54 тенге, поднявшись на 1,46 тенге.

Курс рубля поднялся до 6,65 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,89 тенге (-0,96).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,1-543,5 тенге, евро – по 629-633 тенге, рубли – по 6,53-6,65.

Мировые цены на нефть растут на торгах 9 октября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,01 доллара, составила 66,25 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,05 доллара – до 62,5 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 540,06 тенге, евро – 628,25 тенге, рубля – 6,61 тенге.

