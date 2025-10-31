#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
530.07
615.2
6.58
Финансы

Доллар слегка подорожал на торгах 31 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 15:48 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 530,47 тенге, поднявшись на 0,31 тенге.

Курс рубля понизился до 6,55 тенге (-0,07).

Курс китайского юаня составил 74,73 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 530,3-532,7 тенге, евро – по 613,5-618,5 тенге, рубли – по 6,47-6,59.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 октября.

Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 12 центов (0,18%) – до $64,88 за баррель.

Американская нефть WTI опустилась на 21 цент (0,35%) – до $60,36 за баррель.

Оба эталонных сорта нефти завершают октябрь со снижением примерно на 3%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,07 тенге, евро – 615,2 тенге, рубля – 6,58 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 октября, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
"Красивая пара": фото 44-летней Дильназ Ахмадиевой с молодым телеведущим обсуждают в Казнете
15:52, Сегодня
"Красивая пара": фото 44-летней Дильназ Ахмадиевой с молодым телеведущим обсуждают в Казнете
Доллар слегка подорожал, а рубль подешевел на торгах 30 октября
15:42, 30 октября 2025
Доллар слегка подорожал, а рубль подешевел на торгах 30 октября
Доллар еще немного подешевел на торгах 31 октября
15:42, 31 октября 2024
Доллар еще немного подешевел на торгах 31 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: