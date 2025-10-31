Доллар слегка подорожал на торгах 31 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 530,47 тенге, поднявшись на 0,31 тенге.

Курс рубля понизился до 6,55 тенге (-0,07).

Курс китайского юаня составил 74,73 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 530,3-532,7 тенге, евро – по 613,5-618,5 тенге, рубли – по 6,47-6,59.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 октября.

Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 12 центов (0,18%) – до $64,88 за баррель.

Американская нефть WTI опустилась на 21 цент (0,35%) – до $60,36 за баррель.

Оба эталонных сорта нефти завершают октябрь со снижением примерно на 3%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,07 тенге, евро – 615,2 тенге, рубля – 6,58 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 октября, можно здесь.