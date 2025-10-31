Доллар слегка подорожал на торгах 31 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 530,47 тенге, поднявшись на 0,31 тенге.
Курс рубля понизился до 6,55 тенге (-0,07).
Курс китайского юаня составил 74,73 тенге (+0,19).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 530,3-532,7 тенге, евро – по 613,5-618,5 тенге, рубли – по 6,47-6,59.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 октября.
Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 12 центов (0,18%) – до $64,88 за баррель.
Американская нефть WTI опустилась на 21 цент (0,35%) – до $60,36 за баррель.
Оба эталонных сорта нефти завершают октябрь со снижением примерно на 3%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,07 тенге, евро – 615,2 тенге, рубля – 6,58 тенге.
