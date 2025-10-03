#АЭС в Казахстане
Финансы

Доллар снова подорожал на торгах 3 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 15:37 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 547,57 тенге, поднявшись на 0,58 тенге.

Курс рубля снизился до 6,71 тенге (-0,04).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 547,9-550,3 тенге, евро – по 642-647 тенге, рубли – по 6,59-6,71.

Мировые цены на нефть растут на торгах 3 октября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent повысилась на 0,44 доллара и составила 64,55 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подорожав на 0,45 доллара, составила 60,93 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 546,96 тенге, евро – 642,73 тенге, рубля – 6,7 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 октября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
