Доллар снова подорожал на торгах 3 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 547,57 тенге, поднявшись на 0,58 тенге.
Курс рубля снизился до 6,71 тенге (-0,04).
Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 547,9-550,3 тенге, евро – по 642-647 тенге, рубли – по 6,59-6,71.
Мировые цены на нефть растут на торгах 3 октября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent повысилась на 0,44 доллара и составила 64,55 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подорожав на 0,45 доллара, составила 60,93 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 546,96 тенге, евро – 642,73 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 октября, можно здесь.