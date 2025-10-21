Банки будут предоставлять расширенные отчеты по продаже и покупке валюты

Постановлением правления Национального банка подготовлены поправки в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях реализации закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в связи с чем слова "и финансированию терроризма" заменены словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Кроме того, в целях совершенствования политики регулирования деятельности по осуществлению обменных операций с наличной валютой предусматривается:

сокращение срока корректировки отчетов, представляемых уполномоченными банками и уполномоченными организациями;

расширяется отчет для уполномоченных банков в части представления данных по покупке/продаже наличной иностранной валюты в разрезе уполномоченной организации.

Также внесены другие поправки, в том числе обновлены ссылки с учетом принятия нового Налогового кодекса.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 ноября.