Банки будут предоставлять расширенные отчеты по продаже и покупке валюты
Проект разработан в целях реализации закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в связи с чем слова "и финансированию терроризма" заменены словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Кроме того, в целях совершенствования политики регулирования деятельности по осуществлению обменных операций с наличной валютой предусматривается:
- сокращение срока корректировки отчетов, представляемых уполномоченными банками и уполномоченными организациями;
- расширяется отчет для уполномоченных банков в части представления данных по покупке/продаже наличной иностранной валюты в разрезе уполномоченной организации.
Также внесены другие поправки, в том числе обновлены ссылки с учетом принятия нового Налогового кодекса.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 ноября.