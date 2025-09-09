#АЭС в Казахстане
Финансы

В Казахстане начал действовать запрет на размещение уличных табло с курсами валют

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:28 Фото: pixabay
Вступило в силу постановление правления Национального банка от 23 июня 2025 года о внесении изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, с 9 сентября 2025 года запрещено размещать уличные табло с курсами валют.

Теперь установка информационного стенда для клиентов, содержащего сведения о курсе покупки или курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, осуществляется внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы обменного пункта.

В поправках также говорится, что не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах.

Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через Государственную границу РК.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
