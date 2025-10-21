#АЭС в Казахстане
Финансы

Инвесторы голосуют деньгами за Казахстан

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 18:50 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов Казахстана разместило новые евробонды со ставкой около 4,35% и рекордно низким спредом к американским трежерис – около 80 базисных пунктов. Доходность наших бумаг оказалась лучше, чем у французских OAT, и сопоставима с бумагами Катара, сообщает Zakon.kz.

Рынок, похоже, оценивает страну выше ее формального рейтинга, фиксируя институциональный прогресс и фискальную устойчивость.

Торги еще продолжаются, но, как полагает экономист Эльдар Шамсутдинов, уже видно, что рынок оценивает страну лучше формального рейтинга: наши бумаги торгуются лучше, чем французские OAT, и на уровне Катара (AA).

"Это не случайность. Зарубежные инвесторы видят, что в Казахстане меняется фундамент. Проведена сложная налоговая реформа, несмотря на попытки отката, она все равно будет работать, а значит, можно говорить о фискальной устойчивости. Государственный долг стабилен около 23% ВВП, резервы НБК превышают 55 млрд долларов, дефицит бюджета снижается".Эльдар Шамсутдинов

То, что внутри страны часто не замечают позитив или даже его обесценивают, внешние рынки оценивают конкретно в виде низкой доходности и высокого спроса на казахстанский риск. Проблема в том, что внутри страны все еще мало понимания, насколько важны реформы от налоговой трансформации, новой системы управления долгом до новой инвестиционной политики. А вот те, кто реально вкладывает деньги, это понимают: инвесторы не голосуют словами, они голосуют деньгами,  уверен экономист.

"Следует понимать, что такие инвестиции невозможно заменить средствами домохозяйств или внутренним сбережением. У них нет валютной ликвидности, они не формируют внешнюю кривую доходности и не обеспечивают доступ к длинным деньгам".Эльдар Шамсутдинов

Портфельные инвесторы создают рынок, задают стандарты отчетности и прозрачности, на которые затем ориентируются корпоративные и КГС эмитенты.

Когда инвесторы покупают суверенные бонды Казахстана, они голосуют деньгами за институциональное качество страны, устойчивость макрополитики и доверие к фискальной дисциплине. В отличие от кредитов банков развития, где условия формируются в процессе переговоров, рыночная доходность бондов – это чистая цена риска. Размещение с ориентиром около 4,35% при спреде 80 б.п. показывает, что рынок воспринимает Казахстан в A-классе, что само по себе является международным подтверждением эффективности реформ, делает вывод эксперт.

Ранее мы сообщили, что, по мнению Bank of America, инфляция в РК начнет снижаться уже в начале 2026 года.

Андрей Зубов
