Общество

Минфин сделал важное заявление по "новой финансовой программе" и "выплатам" казахстанцам

Фото: Zakon.kz
Министерство финансов (МФ) Казахстана сегодня, 31 октября 2025 года, обратилось к гражданам с важной информацией касательно "новой финансовой программы" и "выплат", сообщает Zakon.kz.

Ведомство заявило о распространении недостоверной информации о "новой финансовой программе", действующей при поддержке Минфина РК.

"Министерство финансов РК не имеет отношения к данным публикациям и не проводит программ по выплатам, инвестициям или грантам для граждан через частные сайты, мессенджеры или социальные сети", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МФ РК в пятницу.

Отмечается, что все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах.

"Просим граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и не переводить денежные средства на счета неизвестных лиц. В случае выявления подозрительных схем рекомендуем обращаться в правоохранительные органы или сообщать о фактах обмана через Единый контакт-центр 1414", – подчеркнули в Минфине, обращаясь к казахстанцам.

Ранее стало известно, что казахстанцам предлагают платные курсы с последующим предоставлением крупных денежных грантов – до 10 млн тенге. 30 октября 2025 года в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны заявили, что "данные предложения не имеют никакого отношения к акимату столицы и не связаны с государственными программами поддержки предпринимательства".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
