В Минфине отреагировали на информацию об отрицательной доходности Нацфонда РК

Пресс-служба Министерства финансов отреагировала на распространенную информацию в СМИ об отрицательной доходности Национального фонда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что по итогам 2023 года поступления в Нацфонд составили 6,4 трлн тенге, из них поступления от нефтяного сектора – 4,6 трлн тенге и инвестиционный доход – 1,8 трлн тенге.

Как уточняется, в 2023 году из Национального фонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было направлено 4,1 трлн тенге. Таким образом, по итогам 2023 года чистые поступления в Национальный фонд составили 2,3 трлн тенге. В результате в 2023 году активы Национального фонда выросли с 26,8 трлн тенге до 29,1 трлн тенге.

"Вместе с тем в ряде СМИ отмечается, что 1,3 трлн тенге были потрачены на покупку акций АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ). Данное утверждение является некорректным, поскольку средства Национального фонда в размере 1,3 трлн тенге были инвестированы в акции КМГ, а не израсходованы. То есть данные средства нельзя рассматривать как изъятия из Национального фонда", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что размещение средств Национального фонда в акции КМГ, как и в другие финансовые инструменты, производится согласно Концепции управления государственными финансами РК до 2030 года и перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения активов Нацфонда.



"В результате в портфеле Национального фонда появились акции КМГ, являющейся крупнейшей нефтегазовой компанией страны, акции которой стали одними из наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов из Казахстана, демонстрирующих стабильную доходность как с точки зрения роста их стоимости, так и значительного объема дивидендных выплат", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что распространенная в социальных сетях и мессенджерах информация, что непривитым детям остановят выплаты по программе "Национальный фонд – детям", является фейком.