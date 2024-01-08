Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Минфине отреагировали на информацию об отрицательной доходности Нацфонда РК

Нацфонд Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пресс-служба Министерства финансов отреагировала на распространенную информацию в СМИ об отрицательной доходности Национального фонда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что по итогам 2023 года поступления в Нацфонд составили 6,4 трлн тенге, из них поступления от нефтяного сектора – 4,6 трлн тенге и инвестиционный доход – 1,8 трлн тенге.

Как уточняется, в 2023 году из Национального фонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было направлено 4,1 трлн тенге. Таким образом, по итогам 2023 года чистые поступления в Национальный фонд составили 2,3 трлн тенге. В результате в 2023 году активы Национального фонда выросли с 26,8 трлн тенге до 29,1 трлн тенге. 

"Вместе с тем в ряде СМИ отмечается, что 1,3 трлн тенге были потрачены на покупку акций АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ). Данное утверждение является некорректным, поскольку средства Национального фонда в размере 1,3 трлн тенге были инвестированы в акции КМГ, а не израсходованы. То есть данные средства нельзя рассматривать как изъятия из Национального фонда", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что размещение средств Национального фонда в акции КМГ, как и в другие финансовые инструменты, производится согласно Концепции управления государственными финансами РК до 2030 года и перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения активов Нацфонда.

"В результате в портфеле Национального фонда появились акции КМГ, являющейся крупнейшей нефтегазовой компанией страны, акции которой стали одними из наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов из Казахстана, демонстрирующих стабильную доходность как с точки зрения роста их стоимости, так и значительного объема дивидендных выплат", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что распространенная в социальных сетях и мессенджерах информация, что непривитым детям остановят выплаты по программе "Национальный фонд – детям", является фейком.

Читайте также

помощь коммунальщикам
Марафон добрых дел: столичных коммунальщиков угостили чаем и баурсаками
назначение
Назначен новый председатель Комитета по делам молодежи и семьи
Рустам Али назначен председателем Комитета по делам архивов
Рустам Али назначен председателем Комитета по делам архивов
Елена Беляева
Нацфонд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
самолет
Инцидент с вылетевшим иллюминатором: в Казахстане имеется 5 самолетов Boeing 737
В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: