Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 22 октября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,56 тенге, евро – 625,65 тенге, рубля – 6,62 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537,4 тенге, продажи – 543,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 623,6 тенге, продажи – 631,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,7 тенге, продажи – 541,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 625,5 тенге, продажи – 629,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,6 тенге, продажи – 540,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,1 тенге, продажи – 629,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,62. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

