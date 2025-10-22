Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,56 тенге, евро – 625,65 тенге, рубля – 6,62 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 537,4 тенге, продажи – 543,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 623,6 тенге, продажи – 631,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,7 тенге, продажи – 541,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 625,5 тенге, продажи – 629,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,6 тенге, продажи – 540,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,1 тенге, продажи – 629,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,62.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.