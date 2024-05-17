Минфин озвучил размер госдолга Казахстана

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 17 мая в Мажилисе озвучил размер государственного долга Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он рассказал во время презентации отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

"По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг составил 27,2 трлн тенге или 22,8% к ВВП. Из них правительственный долг составил 20,9% к ВВП или 24,9 трлн тенге", – сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков.

По его словам, верхний предел государственного долга установлен на уровне не выше 50% к ВВП для стран-членов ЕАЭС. В настоящее время долговые индикаторы, установленные Концепцией управления государственными финансами, находятся в зоне допустимых значений.

"Прогнозы на 2024-2028 годы показывают, что государственный долг в указанные годы не превысит лимит и будет находиться в пределах 25% к ВВП, а правительственный долг на уровне 21% к ВВП", – заверил Даурен Темирбеков.

15 мая депутаты Мажилиса приняли в работу отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Тогда секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева заявила, что дефицит республиканского бюджета по итогам прошлого года сложился в сумме 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП.