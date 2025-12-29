#Казахстан в сравнении
Общество

Глава Минфина высказался о росте цен на продукты питания

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года прокомментировал вопрос о ценах в магазинах, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, ощутил ли он на себе рост цен на что-нибудь.

"Да, например, на продукты питания. Мы все вместе ходим и на базар, и в магазины, и видно (что цены растут. – Прим. ред.). С детьми вчера вот пошли, и они говорят, что Twix подорожал", – ответил Мади Такиев.

Он также прокомментировал вопрос о том, будет ли он, как министр финансов, вносить инициативу, чтобы подняли зарплаты не только госслужащим, но и частному сектору.

"Это гражданско-правовые отношения – мы в деятельность бизнеса не можем вмешиваться. Но, насколько я знаю, весь крупный бизнес социальную ответственность имеет, и они выплачивают и 13-ю, и 14-ю заработную плату, и здесь более такой сбалансированный подход", – подчеркнул глава Минфина.

24 декабря 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров объяснил причины роста цен на говядину и сообщил о планах направить не менее 200 млрд тенге на поддержку производства красного мяса.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
