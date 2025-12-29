Глава Минфина высказался о росте цен на продукты питания

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года прокомментировал вопрос о ценах в магазинах, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, ощутил ли он на себе рост цен на что-нибудь.

"Да, например, на продукты питания. Мы все вместе ходим и на базар, и в магазины, и видно (что цены растут. – Прим. ред.). С детьми вчера вот пошли, и они говорят, что Twix подорожал", – ответил Мади Такиев.

Он также прокомментировал вопрос о том, будет ли он, как министр финансов, вносить инициативу, чтобы подняли зарплаты не только госслужащим, но и частному сектору.

"Это гражданско-правовые отношения – мы в деятельность бизнеса не можем вмешиваться. Но, насколько я знаю, весь крупный бизнес социальную ответственность имеет, и они выплачивают и 13-ю, и 14-ю заработную плату, и здесь более такой сбалансированный подход", – подчеркнул глава Минфина.

24 декабря 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров объяснил причины роста цен на говядину и сообщил о планах направить не менее 200 млрд тенге на поддержку производства красного мяса.