Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 23 октября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,53 тенге, евро – 623,94 тенге, рубля – 6,59 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537,5 тенге, продажи – 543,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 623,4 тенге, продажи – 631,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,52 тенге, продажи – 6,67 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,5 тенге, продажи – 540,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 624 тенге, продажи – 628 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,2 тенге, продажи – 540,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 623,9 тенге, продажи – 628,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,53 тенге, продажи – 6,6. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

