Истекает срок уплаты налогов и платежей 24 и 28 октября
В Казахстане 24 и 28 октября 2025 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 октября 2025 года:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в сентябре;
не позднее 28 октября 2025 года:
за октябрь 2025 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
за сентябрь 2025 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог,
- единый платеж,
- обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ,
- социальные отчисления,
- ООСМС и ВОСМС.
Также нужно внести:
- плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в сентябре;
- плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в сентябре.
