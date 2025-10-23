Истекает срок уплаты налогов и платежей 24 и 28 октября

В Казахстане 24 и 28 октября 2025 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 октября 2025 года: ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в сентябре; не позднее 28 октября 2025 года: за октябрь 2025 года: авансовые платежи по КПН;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. за сентябрь 2025 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог,

единый платеж,

обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ,

социальные отчисления,

ООСМС и ВОСМС. Также нужно внести: плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в сентябре;

плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в сентябре.

