Истекает срок уплаты налогов и платежей 24 и 28 октября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 16:24 Фото: freepik
В Казахстане 24 и 28 октября 2025 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 октября 2025 года:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в сентябре;

не позднее 28 октября 2025 года:

за октябрь 2025 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

за сентябрь 2025 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог,
  • единый платеж,
  • обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ,
  • социальные отчисления,
  • ООСМС и ВОСМС.

Также нужно внести:

  • плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в сентябре;
  • плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в сентябре.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
